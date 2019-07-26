Из Челябинска в Копейск ездить стало дороже
Экономика
Сегодня, 13:10

Южноуральцы пожаловались на повышение стоимости проезда на маршрутах № 123 и № 128 «Челябинск – Копейск» с 35 до 40 рублей. Челябинское УФАС начало проверку.

Перевозки по указанным маршрутам осуществляют ООО «Второй автобусный парк», ООО «Автолайн». Челябинское УФАС России запросило у них сведения, необходимые для рассмотрения жалоб, рассказали в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

На запрос УФАС пока ответила лишь одна компания: их рост цены за проезд оказался связан с подорожанием бензина и установкой камер. Также перевозчики отметили, что установили разные цены в зависимости от протяженности маршрута.

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Теги
Маршрутки
УФАС по Челябинской области
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