Из Челябинска в Копейск ездить стало дороже

Южноуральцы пожаловались на повышение стоимости проезда на маршрутах № 123 и № 128 «Челябинск – Копейск» с 35 до 40 рублей. Челябинское УФАС начало проверку.

Перевозки по указанным маршрутам осуществляют ООО «Второй автобусный парк», ООО «Автолайн». Челябинское УФАС России запросило у них сведения, необходимые для рассмотрения жалоб, рассказали в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

На запрос УФАС пока ответила лишь одна компания: их рост цены за проезд оказался связан с подорожанием бензина и установкой камер. Также перевозчики отметили, что установили разные цены в зависимости от протяженности маршрута.