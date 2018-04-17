Из Нижних Карасей – в страны ЕАЭС
Чебаркульский рыбозавод рекомендовали к внесению в Реестр РФ
ЗАО «Чебаркульский рыбозавод» (Челябинская область) рекомендован к внесению в Реестр лиц Российской Федерации, осуществляющих производство, переработку, хранение рыбопосадочного материала рыб. Внесение в реестр дает предприятию право поставлять свою продукцию в страны Евроазиатского экономического союза (ЕАЭС).
К внесению в реестр рыбозавод рекомендовало региональное управление Россельхознадзора, специалисты которого совместно с коллегами из управления ветеринарии областного минсельхоза в апреле завершили комиссионное обследование этого предприятия аквакультуры.
«Рыбозавод проверяли на соответствие Единым ветеринарно-санитарным требованиям», - рассказали в Россельхознадзоре.
Предприятие осуществляет обработку и переработку рыбы и рыбной продукции, выращивание прудовой рыбы, воспроизводство и отлов озерной рыбы, инкубацию и реализацию икры сиговых и карповых видов рыб, реализацию рыбопосадочного материала (личинка, подрощенная молодь, сеголеток. ЗАО «Чебаркульский рыбозавод» занимается промышленной инкубацией сиговых в деревне Нижние Караси.