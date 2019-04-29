Как бизнес заботится об экологии Челябинска узнают зрители телекомпании "Деловой Урал"

В программе "Бизнес Большого Урала", выходящей в субботу, четвертого мая, в 20.00 и в воскресенье, пятого мая, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, как представители бизнеса улучшают экологию мегаполиса - входящий в состав Уральской горно-металлургичекой компании Челябинский цинковый завод высадил аллею лип на Комсомольском проспекте в Челябинске.

Как сообщил агентству "Урал-пресс-информ" управляющий директор ООО "Телекомпания "Деловой Урал" Игорь Степанов, также в выпуске: как воспринимает южно-уральский бизнес внесение в налоговый кодекс неналоговых платежей; как Группа ЧТПЗ в рамках благотворительной программы "Росток" подготовила для жителей Озерска Пасхальный сюрприз; что значат для управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства положительный имидж и узнаваемый бренд.

Программу "Бизнес Большого Урала" смотрите также на канале "Ваше ТВ": понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале "Интерсвязь ТВ" (цикл выходов на канале

начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00.

Подробнее с содержанием программ телекомпании "Деловой Урал" и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.