Как защитить мобильный банк от мошенников

В соцесетях челябинцы жалуются на участившиеся случаи смс-рассылок с вирусами. Обычно сообщение приходит от знакомого, который предлагает перейти по ссылке или открыть фотографию. В итоге вирус попадает на телефон и поражает все файлы и программы.

Операторы связи предупреждают пользователей об опасности перехода по незнакомым ссылкам. Это может привести не только к полной потере данных на мобильном устройстве, но и доступе злоумышленников к денежным средствам, если на телефоне установлено мобильное предложение банка.

В пресс-службе Сбербанка заверили, что использование удаленных и онлайн-сервисов Сбербанка обеспечивается необходимыми мерами безопасности. В мобильное приложение Сбербанк Онлайн для Android встроено антивирусное программное обеспечение, которое в фоновом режиме сканирует смартфон и проверяет наличие зараженных файлов. Сложности могут возникнуть только при мошеннических действиях третьих лиц или неосторожности самого клиента. Поэтому Сбербанк дает подробные рекомендации для клиентов по соблюдению правил безопасности при использовании своих сервисов. Они размещены на сайте Сбербанка в разделе «Помощь».

Основные правила – устанавливать только официальные приложения Сбербанка из магазинов App Store, Google Play, Windows Store, никому не сообщать свой пароль для входа в мобильное приложение, с осторожностью пользоваться приложением в массовых местах, где есть WI-FI-подключение к интернету или там, где кто-то может увидеть ваш пароль и информацию в Сбербанк Онлайн. Особую осторожность нужно проявлять с сайтами объявлений или покупки/продажи товаров, когда третьи лица могут просить данные вашей карты или мобильного телефона, к которому подключен смс-банк. Также нельзя переходить на незнакомые ресурсы по ссылкам из СМС, ММС или в социальных сетях. Даже если ссылку или просьбу сделать перевод прислал ваш знакомый, обязательно спросите его лично, а если все-таки открыли ссылку, то сразу отмените загрузку или удалите скачиваемый файл. Сбербанк никогда не просит зайти в Сбербанк Онлайн по ссылке из письма.

При любых подозрениях на мошенничество нужно сразу сообщать в Сбербанк по телефонам, которые указан на обратной стороне карты: 900 или 8-800-555-55-50 – звонок на территории России бесплатный. Также можно позвонить прямо из мобильного приложения Сбербанк Онлайн.