Каслинский завод отлил декоративные ограждения для жилого дома в самом престижном районе Москвы

Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО «КЗАХЛ», входит в Группу «Мечел») изготовил чугунное литое убранство для клубного дома Barkli Gallery – уникальной жилой постройки, вдохновленной искусством начала XX века и близостью Третьяковской галереи. Дом находится в культурном центре Замоскворечья и окружен коллекцией шедевров архитектуры разных стилей и эпох.

Девелопером проекта выступила корпорация Barkli – одна из наиболее титулованных компаний на столичном рынке элитного жилья и коммерческой недвижимости. Сооружения Barkli положили начало созданию самого дорогого и престижного района Москвы – «Золотой мили». Компания сотрудничает с лучшими в мире архитекторами и дизайнерами и является многократным обладателем самых престижных премий в области архитектуры.

Семиэтажный дом Barkli Gallery – это первый в России проект прославленного британского архитектурного бюро Aedas. Авторы проекта сохранили не только дух и стиль зданий, но и уникальный фасад, при этом дом оснащен самым современным оборудованием.

Главным украшением фасадов дома стали отлитые на Каслинском заводе французские балконы и ограждения частных террас, с которых открываются потрясающие виды на Кремль и переулки Ордынки.

Легкие кружева чугунных решеток с простым и строгим классическим орнаментом великолепно вписываются в архитектурный контекст и служат роскошным дополнением натуральному камню, который использован в отделке фасадов. Решетки создавались по эскизам бюро Aedas. Проектанты и представители компании Barkli строго контролировали все этапы изготовления сначала моделей, а затем и отливок. Как и полагается в доме категории deluxe, литье выполнено с великолепным чувством стиля и превосходным техническим качеством.

В январе 2019 года жилой дом Barkli Gallery введен в эксплуатацию.