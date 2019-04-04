Каслинский завод отлил кактусы из чугуна

Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО «КЗАХЛ», входит в Группу «Мечел») изготовил коллекцию кактусов из чугуна.

Впервые в своей истории завод отлил коллекцию комнатных растений: три вида кактусов в цветочных горшочках.

Растительные мотивы используются в каслинском литье с незапамятных времен. Из них сплетаются ажурные тарелки и шкатулки, рамочки и карандашницы, скамьи, этажерки и многие другие предметы. В заводском ассортименте есть изделия, в которых изображение какого-либо конкретного растения органично совмещено с функциональностью: цветок тюльпана служит вазочкой, виноградная лоза – подсвечником, а лист дуба – пепельницей. Таких примеров десятки. Однако до сих пор каслинские мастера не создавали самодостаточных, лишенных утилитарного назначения скульптур растений.

Первыми в этом ряду стали три разновидности кактусов, обладающие изяществом форм, красотой силуэта, природной выразительностью во всех ракурсах.

Модели колючих представителей экзотической флоры выполнены в реалистическом ключе, без видимых декоративных деформаций и обобщений. Изменен только их размер – по сравнению с натурой он уменьшен приблизительно вдвое.

По заказу предприятия новую коллекцию создала скульптор Наталия Куликова, которая уже почти четверть века активно сотрудничает с Каслинским заводом.