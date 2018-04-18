Китайские предприниматели пришли в восторг от соевого молока «Союзпищепрома»

Китайские предприниматели высоко оценили вкусовые качества соевого молока от ООО «Объединение «Союзпищепром», побывав в новом цехе растительных напитков предприятия в рамках делового визита в Челябинск.

В состав китайской делегации вошли представители девяти компаний разных сфер деятельности, имеющие конкретные цели переговоров. На китайских предпринимателей произвел большое впечатление технологический цех. Новое оборудование, полностью автоматизированное производство и чистейшие линии розлива вызвали бурное обсуждение среди иностранных коллег.

Закончился визит традиционной дегустацией продукции. Как отметили делегаты, такого вкусного соевого молока они еще не пробовали. Хотя, как напоминают в «Союзпищепроме», в Китае представлен огромный ассортимент напитков на основе сои, так как большинство жителей страны страдают от непереносимости лактозы.

Однако фаворитами дегустации стали овсяное молоко и йогурты со вкусом черники. Китайские делегаты признали, что ничего подобного на их рынке до сих пор нет, и попросили поскорее организовать доставку в местные магазины.

«Союзпищепром» с азиатским рынком работает уже давно. Среди любимых продуктов - мука и растительное масло от «Союзпищепрома». После посещения делегацией КНР нового завода предприятия вопрос о поставках в Поднебесную растительных йогуртов и молока из разряда «обсуждается на переговорах» перешел в статус «сделать в первую очередь».

Официальный визит в Челябинск делегация КНР нанесла при содействии Южно-Уральской торгово-промышленной палаты 15-17-го апреля с целью расширения торгово-экономического партнерства двух стран. В рамках своего визита представители Китая посещали лучшие производственные площадки области. К числу таких предприятий относится и «Союзпищепром», а именно новый цех растительных напитков.

Фото «Союзпищепрома»