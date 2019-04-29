КМЭЗ установил новое газоочистное оборудование в отделении аффинажа

Кыштымский медеэлектролитный завод (АО «КМЭЗ», Кыштым, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») ввел в эксплуатацию новую пылегазоочистную установку.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе РМК, оборудование смонтировано в отделении аффинажа цеха электролиза меди и предназначено для очистки отходящих газов на двух источниках выбросов: реакторе линии обезмеживания шлама и печи плавления и дистилляции селена. Прежде один из этих источников был оснащен только каплеуловителем, а второй – менее эффективным оборудованием.

Оборудование по заказу КМЭЗа было изготовлено в Екатеринбурге. Оно гарантирует надежную защиту от выбросов во внешнюю среду, а также в воздух рабочей зоны. Кроме того, габариты и возможности установки позволили использовать ее сразу для двух источников и вписать в весьма ограниченную площадь действующего производства отделения аффинажа.

На приобретение и монтаж пылегазоочистной установки КМЭЗ направил 6,3 млн рублей. Эффективность нового оборудования уже подтверждена замерами воздуха в атмосфере и в рабочей зоне.

За последние полгода это уже четвертая современная газоочистная установка, смонтированная на промышленной площадке КМЭЗа. В декабре 2018 года на главном медеплавильном агрегате завода – печи MAERZ - был установлен новый фильтр немецкой компании LÜHR, который позволяет очищать отходящие газы более чем на 99%. На пробирном участке центральной заводской лаборатории появились скруббер и пылеуловитель для очистки поступающего в атмосферу воздуха от сернистого газа и твердых частиц.

«Завод последовательно работает над решением экологических задач, заботится о состоянии окружающей среды и не намерен останавливаться на достигнутом. В настоящее время идет подготовка к модернизации системы очистки сточных вод, которая позволит внедрить полностью замкнутый цикл оборота воды. Не менее важны для нас вопросы безопасности производства и охраны труда. Новая система аспирации в отделении аффинажа позволила улучшить качество воздуха рабочей зоны, а значит, и условия труда металлургов», - прокомментировал главный инженер АО «КМЭЗ» Александр Сидоренко.