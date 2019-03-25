КМЭЗ выпустил миллионную тонну медной катанки

«Кыштымский медеэлектролитный завод» (АО «КМЭЗ», г. Кыштым, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») выпустил миллион тонн медной катанки с момента ввода в строй нового цеха медной катанки в 2007 году.

С середины 1990-х годов до 2007 года предприятие выпускало катанку по финской бескислородной технологии методом вертикального литья. Производительность небольшого участка при цехе электролиза КМЭЗа составляла около 10 тысяч тонн катанки в год. Со строительством нового цеха для производства медной катанки по технологии непрерывного литья и проката в 2007 году мощность предприятия выросла в 10 раз – до 100 тысяч тонн катанки в год.

Благодаря модернизации цеха, которая завершилась в 2018 году, производительность линии медной катанки возросла еще на 40% – до 140 тысяч тонн в год.