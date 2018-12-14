КМЭЗ запустил современный газоочистной комплекс медеплавильной печи

Современный газоочистной комплекс медеплавильной печи - рукавный фильтр LÜHR (Германия) - введен в промышленную эксплуатацию в медеплавильном цехе «Кыштымского медеэлектролитного завода» (АО «КМЭЗ», г. Кыштым, входит в Группу «Русская медная компания»).

Торжественная церемония состоялась в присутствии почетных гостей – руководителя Управления службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области Виталия Курятникова, начальника Управления экологического просвещения и работы с гражданами Министерства экологии Челябинской области Виталия Безрукова, главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой, генерального директора компании LÜHR FILTER Рюдигера Марграфа.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе РМК, рукавный фильтр предназначен для улавливания отходящих печных газов и твердых примесей. Новый комплекс позволит увеличить степень очистки поступающего в окружающую среду воздуха до 99%. Еще одно важное преимущество современного оборудования заключается в том, что оно позволяет минимизировать попадание газообразных выбросов в помещение цеха и тем самым способствует улучшению условий труда работников КМЭЗ. Инвестиции в проект составили порядка 290 миллионов рублей.

«На «Кыштымском медеэлектролитном заводе» мы видим пример очень правильной политики предприятия, сочетания заботы о людях и окружающей среде. Такие примеры нужно показывать и тиражировать, - отметил руководитель Управления службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области Виталий Курятников. -Внедрение наилучших доступных технологий – это мировая тенденция. Особенно это важно для развития малых городов, чтобы люди оставались, видя, что здесь есть и производство, дающее рабочие места и экономическую стабильность, и благоприятная окружающая среда».

«Сегодняшнее событие подчеркивает социальную ответственность РМК и «Кыштымского медеэлектролитного завода», готовность выполнять взятые на себя обязательства не только перед своим трудовым коллективом, но и перед всеми жителями Кыштыма», - подчеркнула глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

Комплекс включает в себя четыре фильтровальных блока – два двухэтажных фильтра, площадь каждого из которых превышает 2200 квадратных метров. Установка LÜHR FILTER оснащена узлом подачи сорбента для нейтрализации сернистого гидрида, собственными дымососами и другим необходимым оборудованием.



«Сегодня очень знаменательный день. Мы тщательно проработали проект, анализировали все возможные варианты и технические решения, чтобы в конце концов выбрать настоящего мирового лидера в производстве промышленного газоочистного оборудования – компанию LUHR. В результате фильтр работает, и мы уже видим его эффективность. Это уникальная установка, которая снизит влияние производства на окружающую среду. Мы хотим, чтобы воздух в Кыштыме был чистым, мы к этому стремимся», - рассказал генеральный директор АО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев.

В рамках церемонии торжественного запуска фильтра LÜHR руководство завода отметило тех, кто внес весомый вклад в быструю и качественную реализацию экологически значимого проекта. Благодарственные письма были вручены генеральному директору компании LÜHR FILTER Рюдигеру Марграфу, генеральному директору проектной организации «Уралтэкпроэкт» Сергею Мохову и генеральному директору генподрядной организации «СМУ-2» Александру Кузнецову.