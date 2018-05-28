Количество карт “Мир” в Челябинской области увеличилось в 7 раз

К 1 апреля 2018 года в Челябинской области было выдано 704 тысяч карт национальной платежной системы «Мир». Это в 7 раз больше, чем годом ранее (тогда количество выданных карт составило 99 тысяч единиц). За первые три месяца нынешнего года прирост составил 6,8 тысяч единиц или 13,9%.

В общем объеме банковских карт в Челябинской области карта “Мир” составляет 11%. Год назад доля была 2%.

«Жители Челябинской области стали чаще пользоваться картой «Мир». За январь – март этого года было совершено 11,7 млн операций на сумму более 20 млрд рублей, а за весь прошлый год – 14 млн транзакций на 28,3 млрд рублей», - отметила начальник платежных систем и расчетов Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России Людмила Панина.

Жители Челябинской области стали чаще использовать карту “Мир” для оплаты товаров и услуг, реже – для снятия наличных. Так, в первом квартале 2018 года количество безналичных переводов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 75 раз, до 8,8 млн транзакций; суммарный объем – почти в 100 раз, до 5,3 млрд рублей.

Средний чек покупки картой “Мир” составил 602 рубля, год назад – 455 рублей.

По информации шести региональных банков, к середине мая пользователями карты «Мир» стали чуть более 92 тысяч работников бюджетной сферы Челябинской области. Напомним, переход бюджетников на карты “Мир” должен завершиться к 1 июля 2018 года.

В Челябинской области - 59 тысяч электронных терминалов, более 4 тысяч банкоматов и 3 тысяч импринтеров (технических устройств для снятия оттиска с банковской карты на специальном бланке), все они принимают карты национальной платежной системы «Мир».