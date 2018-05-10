Компания ВТБ Страхование жизни запустила программу «Барьерный рост»
Компания ВТБ Страхование жизни запустила программу «Барьерный рост», основной особенностью которой является фиксированная ставка потенциальной доходности (условный купон). Одновременно этот инструмент инвестирования обеспечивает полную защиту капитала от падений финансового рынка, а также предусматривает страховые выплаты в критических ситуациях.
Договор по программе можно заключить в рублях либо в долларах США на срок 5 лет. Доходность начисляется ежегодно согласно механизму начисления купонного дохода, предусмотренного программой. Инвестиционный доход в пределах ставки рефинансирования Банка России, а также выплаты по страховым случаям не облагаются НДФЛ.
Максим Пушкарев, генеральный директор ВТБ Страхование жизни, прокомментировал: «Программы инвестиционного страхования жизни предназначены для тех людей, которые хотят попробовать себя в роли начинающего инвестора. При этом такие продукты предусматривают 100-процентную защиту капитала. Это означает, что даже при падении финансового рынка и отрицательной динамике инвестстратегии, которую выберет клиент, он в любом случае вернет свои вложенные средства в полном объеме».