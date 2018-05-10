Компания ВТБ Страхование жизни запустила программу «Барьерный рост», основной особенностью которой является фиксированная ставка потенциальной доходности (условный купон). Одновременно этот инструмент инвестирования обеспечивает полную защиту капитала от падений финансового рынка, а также предусматривает страховые выплаты в критических ситуациях.

Договор по программе можно заключить в рублях либо в долларах США на срок 5 лет. Доходность начисляется ежегодно согласно механизму начисления купонного дохода, предусмотренного программой. Инвестиционный доход в пределах ставки рефинансирования Банка России, а также выплаты по страховым случаям не облагаются НДФЛ.

Максим Пушкарев, генеральный директор ВТБ Страхование жизни, прокомментировал: «Программы инвестиционного страхования жизни предназначены для тех людей, которые хотят попробовать себя в роли начинающего инвестора. При этом такие продукты предусматривают 100-процентную защиту капитала. Это означает, что даже при падении финансового рынка и отрицательной динамике инвестстратегии, которую выберет клиент, он в любом случае вернет свои вложенные средства в полном объеме».