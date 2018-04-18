Корректировки в план приватизации увеличат поступления в бюджет Челябинской области почти на 150 миллионов

В Челябинской области внесены корректировки в программу приватизации имущества, находящегося в госсобственности, на 2018 – 2020 годы. Соответствующее решение было принято сегодня, 18 апреля, на заседании областного правительства.

В новый план включены шесть объектов недвижимого имущества и 100% доли в уставном капитале ООО «Сосновское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог». Исключены из плана 100% акций Аракульского рыборазводного завода.

В связи с этим прогнозируется рост поступлений в областной бюджет, полученной в результате приватизации государственного имущества. От продажи недвижимости поступления в бюджет увеличатся на 1,5 миллиона рублей. Планируемая прибыль за три года составит 321,5 миллиона рублей. От продажи акций или долей хозяйственных обществ в 2018 году поступления в бюджет вырастут на 147 миллионов, за три года прибыль составит 947 миллионов рублей.

Напомним, новая программа приватизации имущества Челябинской области начала действовать в 2018 году. Она рассчитана на трехлетний срок – до 2020 года. Ранее в программу уже были включены три дорожных предприятия: ООО «Чебаркульское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог», ООО «Карталинское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог» и ООО «Предприятие по эксплуатации искусственных сооружений «РЕМЭКС».