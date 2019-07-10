Котова: Никого не устраивают ржавые ПАЗики

Новая концепция развития общественного транспорта Челябинска будет подготовлена через несколько месяцев. А для решения краткосрочных задач предстоит выполнить восемь пунктов.

Об этом сообщила временно исполняющая полномочия главы Наталья Котова на пресс-конференции, прошедшей 10 июля в городской администрации.

«Сегодня транспорт Челябинска находится в системном кризисе», - констатировала градоначальник. По ее словам, на сегодня нет смысла говорить о транспортной концепции, необходимо решать первоочередные задачи.

«Я этого скрывать не буду, - сказала Наталья Котова. – Те транспортные предприятия, которые были созданы несколько лет назад, находятся в процедуре банкротства - в процедуре конкурсного производства».

Сформировалась определённая кредиторская задолженность. Администрации уже предъявлена субсидиарная ответственность на 537 миллионов рублей по МУП «Челябинский автобусный транспорт» (признано банкротом). Мэрия уже подала заявление о предоставлении рассрочки на выплату. Аналогичная ситуация складывается и по МУП «Городской электротранспорт» (также банкрот). «Это период «эффективной» деятельности прежних руководителей этих предприятий», - подчеркнула Наталья Котова.

Новые транспортные предприятия, которые в 2017 году пришли на смену МУПам – ООО «Общественный городской транспорт» и ООО «ЧелябГЭТ», - уже тоже успели накопить долги. Задолженность одного предприятия достигла порядка 150 миллионов рублей, у другого - ещё больше, отметила глава. На одно из них (автобусное) налоговая инспекция подала заявление о признании банкротом. Мэрия решает вопрос о погашении долга по налогам (19,6 миллиона рублей).

В настоящий момент власти решают вопрос, какие шаги необходимо принять в ближайшее время – создать новое муниципальное предприятие (здесь есть определенные риски или частное (заключить концессионное соглашение).

По словам Котовой, сейчас рано говорить о концепции развития транспорта. Для приведения транспортной системы города в более-менее надлежащий вид необходимо рассмотреть восемь пунктов.

«Цель одна - навести порядок, - рассказала ВРИП главы. - Никого не устраивают ржавые ПАЗики, которые перевозят людей по городским дорогам. Люди устали от этого транспорта. Они должны получить другие автобусы».

Наталья Котова отдает себе отчет, что решить эту проблему будет непросто. Необходимо пересмотреть всю схему, избавиться от нелегальных маршруток. В дальнейшем планируется увеличить долю общественного транспорта.

Над новой транспортной концепцией сейчас работают аналитики. «Но писать этот документ, чтобы он не был исполним, нет смысла», - подчеркнула ВРИП главы и добавила, что документ может быть разработан через 3-4 месяца.

Напомним, в конце апреля 2019 года городские власти подготовили для главы региона Алексея Текслера концепцию развития общественно транспорта – после того, как он, побывав десятого апреля в трамвайном депо ООО «ЧелябГЭТ», провел закрытое совещание, посвященное транспортной теме, и устроил выволочку челябинским чиновникам. Но представленный властями документ не устроил руководителя области и он был отправлен на доработку.