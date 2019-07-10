Котова: Я хочу, чтобы саммиты ШОС и БРИКС прошли в Челябинске

Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова прокомментировала появляющиеся с определенной периодичностью слухи о том, что город лишится права проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

«Я отношусь к слухам спокойно», - отметила ВРИП главы города на состоявшейся 10 июля пресс-конференции. По ее словам, администрация как готовилась к проведению крупных международных мероприятий, так и продолжает работать в этом направлении. «Все работы продолжаются и даже ускоряются», - уточнила Наталья Котова. Никаких официальных распоряжений о смене места проведения саммитов не поступало. Напомним, Указ о проведении саммитов в Челябинске был подписан президентом Владимиром Путиным и только он вправе изменить это решение.

«В Челябинск уже направлено порядка 8 миллиардов рублей, практически все они доведены до исполнителей», - рассказала Наталья Котова.

Такими будками украсят весь центр?

В ближайшее время будут заключены контракты на благоустройство, озеленение, освещение, на развязки.

За строительство трех коттеджных посёлков, в которых планируется размещение делегаций из стран-участников («Терема», «Хрустальный», «Белый хутор») отвечает область. По мнению Натальи Котовой, которая бывает на этих объектах, все поселки строятся в соответствии с планом-графиком.

Есть некоторые вопросы по конгресс-холлу «Таганай-2020», где должны пройти основные мероприятия саммитов. Здание должно быть введено в эксплуатацию в марте 2020 года. Застройщик обязуется построить его в срок, несмотря на некоторое отставание.

«Говорить о том, что есть предпосылки для переноса саммитов, может каждый. Но делать выводы будет государственная комиссия и последнее слово будет за ней», - подчеркнула Наталья Котова.

На вопрос корреспондента агентства «Урал-пресс-информ», верит ли сама Наталья Котова, что саммиты все-таки пройдут в Челябинске, глава коротко ответила: «Скажем так – я хочу этого». И еще один аргумент в пользу этого – Федерация не стала бы просто так выделять городу восемь миллиардов рублей. Деньги были выделены на определенные цели и их надо достигать. А вот удастся ли Челябинску оправдать ожидания, покажет жизнь.

А пока нужно выполнить определенный (достаточно большой) объем работ и времени на это не так уж много осталось. Первый результат челябинцы смогут заметить уже осенью, подчеркнула Наталья Котова. В конце июля- начале августа будут заключены контракты на проведение благоустройства и озеленения. Эти работы должны быть выполнены до 1 ноября 2019 года. Контракт по иллюминации должен быть исполнен до 1 января 2020 года (эти виды работ можно делать и зимой). Ремонт фасадов учреждений культуры, образования и спорта планируется провести в два этапа - частично в 2019 году, оставшееся – в 2020 году.

По словам Натальи Котовой, город готов выполнить все работы в строго установленные сроки. «Мы четко понимаем, какие работы и когда должны быть выполнены», - уточнила мэр и добавила, что ход работ контролирует облетная группа, которая периодически прилетает в город с проверкой.

«К первому июня 2020 года Челябинск должен быть полностью готов к проведению саммитов», - отметила Наталья Котова. Напомним, президент Владимир Путин анонсировал проведение саммитов в России в июле следующего года: «Приглашаем вас, уважаемые коллеги, на следующее заседание Совета глав государств ШОС 22–23 июля 2020 года в России», - сказал глава государства во время выступления на форуме глав государств Шанхайской организации сотрудничества, который проходил в Бишкеке в июне 2019 года.