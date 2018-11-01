Крупное подразделение компании Теле2 обнародовало итоги работы в третьем квартале

Альтернативный оператор мобильной связи Москва – Tele2 на днях объявил консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за третий квартал 2018 года.

В третьем квартале 2018 года компания достигла следующих основных финансовых показателей - выручка выросла на 15,4% в сравнении с третьим кварталом 2017 года и достигла 37,3 миллиарда рублей. Показатель EBITDA составил 12,3 миллиарда рублей, объем увеличился на 47,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Показатель рентабельности EBITDA достиг 32,9%, увеличившись на 7,1 пунктов по сравнению с третьим кварталом 2017 года. Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 4,4 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с третьим кварталом 2017 года на 78,3%. Соотношение CAPEX к выручке составило 11,8%. Чистая прибыль составила 1,6 миллиардов рублей. Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 36,2% и достиг значения 2,9.