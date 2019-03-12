КСП начала проверку администрации Сосновского района

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области начали проверку администрации Сосновского муниципального района.

Как сообщили в КСП, в рамках контрольного мероприятия будет проведена проверка расходование средств, выделенных на строительство сетей газоснабжения; строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог

Ревизоры проверят также использование средств в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и областной адресной программы «Переселение в 2013-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области». Кроме того, будет проведен анализ объектов незавершенного строительства.

Напомним, в феврале 2019 года прокуратура Сосновского района провела проверку по факту незаконной реконструкции многоквартирного дома в селе Вознесенка, признанного аварийным еще в 2009 году. Жильцов расселили в 2015-2016 годах. Согласно заключенному сельской администрацией договору, дом необходимо было снести, на его месте построить новый и передать в собственность муниципалитета 2 квартиры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Физическое лицо оформило земельный участок под домом в собственность, но дом был не снесен, а реконструирован и работы на этом незавершенном объекте еще продолжаются. При этом районная администрация не выдавала разрешения на строительство (реконструкцию).

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ по факту превышения должностных полномочий неустановленными должностными лицами администрации Вознесенки.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» глава КСП Алексей Лошкин, сегодня, 12 марта, состоялась заседание коллегии КСП, на котором обсуждались результаты проверки администрации Трехгорного. По итогам проверки было составлено 15 административных протоколов. Материалы направлены в правоохранительные органы.