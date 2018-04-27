КСП проверит больницу Верхнего Уфалея

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит больницу Верхнего Уфалея. С такой инициативой выступили депутаты Собрания депутатов Верхнеуфалейского городского округа.

Народные избранники обратились в КСП с просьбой провести проверку законности, результативности использования бюджетных средств, направленных больницей на выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания больницы с теплым переходом, а также на оплату труда своих работников.

Депутаты обеспокоены, эффективно ли осваиваются выделенные из бюджета средства. Депутаты Законодательного собрания области, рассмотрев это предложение на очередном заседании, приняло решение поддержать своих младших коллег и внести корректировку в план проверок КСП.

«Только Законодательное собрание можем внести изменения в план работы контрольно-счетной палаты области на 2018 год, который был утвержден еще в конце прошлого года - пояснил председатель регионального парламента Владимир Мякуш. – Мы поручили КСП провести данную проверку».

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в аппарате Собрания депутатов Верхнеуфалейского городского округа, крышу в больнице ремонтировали более одного года. Ремонтными работами занималось несколько подрядных организаций. По некоторым данным, первый подрядчик израсходовал все выделенные средства, но работы не сделал. Пришедший на этот объект второй подрядчик, который доделывал ремонт, запросил дополнительные средства. Депутаты попытались самостоятельно выяснить, сколько было потрачено на ремонт и насколько эффективно израсходованы деньги. Но им отказались в больнице предоставить такие сведения. «Чтобы развеять все слухи и предположения депутаты и обратились в КСП с просьбой провести проверку», - уточнили в аппарате собрания.