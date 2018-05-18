Магнитка инвестирует три миллиарда в новый экологический проект

Группа ММК приступает к реализации масштабного экологического проекта по безводному охлаждению доменных шлаков, стоимость которого оценивается в 3 млрд рублей.

Проект «Безводное охлаждение доменных шлаков» осуществляется в рамках ООО «Шлаксервис», входящего в Группу компаний Магнитогорского металлургического комбината. Цель внедрения новой технологии – сведение к минимуму влияния шлакоперерабатывающего производства на окружающую среду. Реализация проекта позволит уменьшить выбросы в атмосферу, а также увеличит прочность щебня, получаемого из доменного шлака.

Решение о реализации проекта было принято на совете стратегического развития ПАО «ММК». В настоящее время в технологическом процессе охлаждения доменного шлака используется вода. Реакция горячего шлака с водой приводит к выделению сероводорода – химического соединения со специфическим запахом, ощущаемым даже в незначительных концентрациях в пределах нормы.

Как рассказал старший менеджер технологической группы ООО «Шлаксервис» Данил Евсеев, новая технология позволит охлаждать горячий шлак воздухом. Таким образом, удастся практически полностью уйти от выделений вредных веществ, что значительно улучшит экологическую обстановку как на промплощадке, так и в целом в Магнитогорске. Стоимость проекта по строительству установки безводного охлаждения огненно-жидких шлаков оценивается в 3 млрд рублей. Подготовлен проект, который в ближайшее время должен пройти экспертизу.

ООО «Шлаксервис» было образовано в апреле 2005 года на базе цеха подготовки конвертерного производства ММК, существовавшего с 1993 года. В 2014 году в его состав вошел цех переработки металлургических шлаков горно-обогатительного производства комбината. К основным задачам ООО «Шлаксервис» относятся прием, слив, переработка шлаков металлургического производства; производство гранулированных шлакообразующих смесей, а также сервисное обслуживание (ремонт огнеупорной кладки и ходовой части) спецподвижного состава передвижных миксеров, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».