Магнитка на главном форуме металлургов "Металл-Экспо-2018"

Международная промышленная выставка "Металл-Экспо-2018" традиционно проходит в самом большом павильоне ВДНХ. В работе выставки принимают участие более 500 компаний из 35 стран мира. Ежегодно одну из самых крупных экспозиций занимает ПАО "ММК". Кроме того, Магнитку на форуме представят ОАО "ММК-МЕТИЗ", Магнитогорский завод прокатных валков, Лысьвенский металлургический завод и другие общества Группы.

Ожидается, что выставку посетят более 30 тысяч человек - потребители продукции металлургии, машиностроения, стройиндустрии, топливно-энергетического комплекса, транспортных и логистических компаний.

Форум "Металл-Экспо" - не только площадка для демонстрации успехов и достижений, но и действенный инструмент для преодоления кризисных ситуаций, развития взаимовыгодного сотрудничества. Ряд компаний в 2018 году успешно реализуют масштабные инвестиционные программы по модернизации производственных площадок и ресурсных баз, разработке и продвижению новых видов металлопродукции, повышению её конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

Ещё один тренд - цифровизация металлургической промышленности. Использование различных инструментов и решений на основе информационных технологий позволяет металлургическим компаниям оптимизировать управление производственными процессами, промышленной безопасностью, трудовыми ресурсами, финансовыми потоками, а применение сервисов электронной коммерции - приобретать металлопродукцию в онлайн-режиме.

На форуме специалисты ММК совместно с ИТЦ "Аусферр" проведут научно-практическую конференцию "Информационная система производственной логистики металлургического предприятия полного цикла. Календарное и оперативное планирование".

В рамках недели металлов в Москве соберётся большое количество руководителей и специалистов из всех регионов России и многих стран мира. "Металл-Экспо-2018" предусматривает насыщенную деловую программу: пройдёт свыше 40 конференций, семинаров и круглых столов по всем сегментам металлургического бизнеса. Состоятся награждения лауреатов конкурса "Главное событие 2018 года в металлургии России", а также определятся лучшая сбытовая сеть, металлобаза, сервисный металлоцентр. Наиболее значимые достижения в сфере производства чёрных и цветных металлов, современного оборудования и технологий для металлургии и металлообработки будут отмечены золотыми и серебряными медалями форума.

На "Металл-Экспо-2018" будут проходить деловые встречи и переговоры между участниками рынка металлов и их клиентами, заключаться соглашения о сотрудничестве, подписываться перспективные контракты.