Магнитогорск реализует Стратегию развития

Объёмный документ - Стратегию развития города Магнитогорска на период до 2035 года - Собрание депутатов утвердило еще в ноябре прошлого года. Главной целью заявлено повышение качества жизни населения на основе активного развития города.

Магнитогорские депутаты контролируют, как реализуются мероприятия Стратегии. Всего у нее три этапа. Первый – краткосрочный период - начался уже сейчас и закончится в 2021 году. План его реализации содержит мероприятия из 14 муниципальных программ. В него вошли мероприятия, финансируемые из городского, областного и федерального бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Примером последнего блока являются такие крупные инвестиционные проекты, как парк «Притяжение» на юго-западе города, многопрофильный медицинский центр, природоохранные мероприятия, межмуниципальный полигон по захоронению ТКО с мусоросортировочным комплексом и другие объекты, финансируемые инвесторами.

Депутаты отметили, что в 2019 году планируется строительство, капитальный ремонт или реконструкция многих городских объектов. Это новая школа в 145 микрорайоне, два детских сада, новый тренировочный каток, драматический театр.

На дорожные объекты в текущем году планируется израсходовать 1,7 млрд. рублей. Причём, впервые на эти цели в город придут федеральные деньги. Среди крупных объектов - трамвайная линия южнее улицы Труда, реконструкция перекрестка пр. Ленина с ул. Грязнова, новая автодорога на юге города.