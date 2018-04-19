Макароны могут быть полезными. Доказано «Союзпищепром»

Очередной новинкой порадовал покупателей крупнейший производитель продуктов питания в России – ООО «Объединение Союзпищепром». В продаже появились многозерновые макароны марки «Здоровое меню». В составе продукта - овес, ячмень, рожь и твердая пшеница Durum.

Как утверждает челябинский производитель, инновационный продукт придется особенно по вкусу тем, кому нужна сбалансированная диета. Продукт содержит двойной объем клетчатки, а также в разы больше витаминов и минералов, чем обычные макароны.

Те, кто мечтает о стройной фигуре, теперь вовсе не обязаны отказываться от любимых макарон. Многозерновые макароны «Здоровое меню» содержат медленные углеводы, обеспечивает полноценное расщепление белков и жиров, снабжая организм ценной энергией, что позволяет держать вес под контролем. Кроме того, производитель сделал макароны различной формы (спагетти, трубочки, спиральки, перья), так что можно будет радовать домочадцев каждый день большим разнообразием блюд.

В «Союзпищепроме» обещают сделать продукт по выгодной цене, так что позволить себе здоровое питание сможет каждый житель России. В ближайшее время многозерновые макароны «Здоровое меню» появятся во всех крупных торговых сетях. В Челябинске купить продукт уже можно в фирменных магазинах предприятия. Это «Родничок» (ул.Мелькомбинат-2, уч.1, дом 37) и «Чебаркульская птица» (ул.Свердловский проспект, 40-А).