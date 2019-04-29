Мантуров и Текслер обсудили вопросы субсидирования поставок общественного транспорта

Вопросы субсидирования из федерального бюджета поставок общественного транспорта в Челябинскую область обсудил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на встрече с врио губернатора Алексеем Текслером.

Напомним, Челябинск и Магнитогорск участвуют в программе «Чистый воздух», предусматривающей выделение федеральных средств на развитие общественного транспорта.

На сегодня региональный центр нуждается в серьезном обновлении автобусного, трамвайного и троллейбусного парка. Как ранее отмечал Алексей Текслер на совещании по общественному транспорту, Челябинск планировал закупить 65 единиц современных автобусов. По мнению главы региона, этого недостаточно и необходим больший объем техники.

На закупку экологического общественного транспорта потребуется большой объем бюджетных средств. «Поддержка со стороны федерального бюджета, учитывая, что покупать нужно будет газомоторную технику, очень важна», - отмечал Алексей Текслер.

Кроме того, Челябинску требуется 100 новых трамваев (по другим расчетам – 400 трамваев). В этом году за счет областного и городского бюджета планируется закупить 53 новых трамвая, в 2020 году парк пополнят еще 38 единиц электротранспорта. Ранее обсуждалось, что поставлять трамваи для Челябинска будет Усть-Катавский вагоностроительный завод, входящий в АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (структура Роскосмоса). Это дало бы импульс для развития крупнейшего предприятия моногорода.