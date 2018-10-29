«МЕЧЕЛ-КОКС» модернизирует газоотведение на коксовой батарее

ООО «Мечел-Кокс» (входит в Группу «Мечел») приступил к реконструкции системы газоотведения коксовой батареи №7. Новое оборудование позволит сократить выбросы в атмосферу при производстве кокса. Работы планируется завершить в декабре 2018 г. Стоимость проекта составляет 76 млн руб.

В настоящее время на коксовой батарее устанавливается газоотводящие стояки, второй газосборник и перекидной газопровод. Дополнительное оборудование улучшит отсос газа при загрузке угольного сырья в коксовые камеры.

Техническое перевооружение коксовой батареи №7 проводится в рамках соглашения о взаимодействии между Росприроднадзором, Правительством Челябинской области и ПАО «Мечел» по обеспечению безопасного и социально-ответственного функционирования группы на территории Челябинска.

«В рамках экологического соглашения нам предстоит реализовать еще ряд проектов. В следующем году улучшим систему газоотвода еще одной коксовой батарее – №8. Также мы реконструируем бензольное отделение в цехе улавливания №1 – сделаем там закрытый цикл охлаждения газа без контакта с воздухом. Такие работы мы уже проводили в цехе №2: применив наилучшую доступную технологию, полностью ликвидировали значимый источник выбросов бензола, фенола, нафталина, сероводорода», – отметил управляющий директор ООО «Мечел-Кокс» Сергей Корчаков.

Общая сумма инвестиций Группы «Мечел» в техническое перевооружение «Мечел-Кокса» с 2006 года составила 4,9 млрд рублей, в том числе на природоохранные мероприятия направлено 1,3 млрд. В числе реализованных масштабных проектов – оснащение трех коксовых батарей установками беспылевой выдачи кокса, модернизация бензольных отделений двух цехов улавливания, остановка работы устаревшей коксовой батареи, закрытие отделения кристаллизации нафталина и ректификации и промывки сырого бензола.