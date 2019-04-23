«Мечел-Кокс» снижает выбросы пекококсового производства

Завод «Мечел-Кокс» (входит в Группу «Мечел») завершил модернизацию пекококсового блока №4. Это позволило сократить выбросы на неорганизованных источниках, повысить эффективность и безопасность производства.

В торжественном пуске модернизированной батареи приняли участие министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области Виталий Курятников, заместитель главы администрации Металлургического района Владлена Агаркова, представители экологических общественных организаций и СМИ.

Пекококсовое отделение замыкает технологическую цепочку переработки каменноугольной смолы, которая выделяется в процессе коксования углей. Проведенная модернизация повысила герметичность оборудования для предотвращения утечки опасных веществ в атмосферу. Стоимость технического перевооружения составила 50 млн рублей.

«Предприятие идет по пути минимизации выбросов веществ 1-2 класса опасности, самых канцерогенных, для нас это очень важно, так как существенно сказывается на окружающей среде и здоровье людей. «Мечел» пришел к тому, что надо работать над качественным составом воздуха», – прокомментировал новость министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

«Сегодня сделан еще один шаг в области экологии, таких шагов на предприятиях «Мечела» будет много, и маленьких, и больших. Я уверен, что тот результат, который ожидает предприятие и население Челябинска, будет достигнут. Понемногу, уверенно, целеустремленно мы эту задачу решим», – прокомментировал руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области Виталий Курятников.

«Это одно из целого ряда наших экологических мероприятий. На заводе также завершены работы по внедрению бессточной системы водоснабжения, которая предусматривает полное закрытие сброса ливневых вод и повторное использование очищенной воды в технологическом процессе. В этом году на «Мечел-Коксе» мы запланировали техническое перевооружение бензольного отделения в цехе улавливания № 1, в результате которого будет создан закрытый цикл охлаждения коксового газа без контакта с воздухом – эта наилучшая доступная технология уже применяется на заводе в цехе улавливания №2. В конце прошлого года мы серьезно модернизировали коксовую батарею №7, в этом году предстоит обновление еще одной коксовой батареи – там заменят два газосборника», – отметил директор управления производственного планирования и технического развития ПАО «Мечел» Антон Левада.

«Ввод в эксплуатацию модернизированного пекококсового блока позволил существенно повысить экологическую безопасность производства. Выбросы на данном агрегате сократятся на 15-20 процентов за счет повышения герметичности и ликвидации неорганизованных источников выбросов», – комментирует управляющий директор ООО «Мечел-Кокс» Николай Мотин.

Техническое перевооружение пекококсового блока проводится в рамках плана мероприятий к Соглашению о взаимодействии между Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Правительством Челябинской области и ПАО «Мечел» по обеспечению безопасного и социально-ответственного функционирования предприятий Группы компаний «Мечел», расположенных на территории г. Челябинска.