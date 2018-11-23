«Мечел-Материалы» пополнили парк спецтехники

ООО «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») ввел в эксплуатацию локомобиль для погрузочно-разгрузочных работ. Специальная техника на комбинированном ходу передвигается как по рельсам, так и по дороге. Она позволит существенно сократить сроки выполнения работ.

Локомобиль пришел на смену тепловозу. Новая техника более маневренная, она способна тянуть за собой до 10 вагонов. Машину планируют использовать на нескольких промышленных участках для погрузки и разгрузки сырья и товарной продукции.