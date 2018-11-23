«Мечел-Материалы» пополнили парк спецтехники
ООО «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») ввел в эксплуатацию локомобиль для погрузочно-разгрузочных работ. Специальная техника на комбинированном ходу передвигается как по рельсам, так и по дороге. Она позволит существенно сократить сроки выполнения работ.
Локомобиль пришел на смену тепловозу. Новая техника более маневренная, она способна тянуть за собой до 10 вагонов. Машину планируют использовать на нескольких промышленных участках для погрузки и разгрузки сырья и товарной продукции.
«Локомобиль помогает нам экономить время и деньги. Если раньше тепловоз затрачивал на подготовку вагонов на станции помольно-смесительного комплекса до двух-трех часов, то теперь эта процедура занимает 15-20 минут. Важный положительный фактор – низкий расход дизельного топлива. Локомобиль потребляет в 5 раз меньше, чем тепловоз», – отмечает директор ООО «Мечел-Материалы» Николай Пархомчук.