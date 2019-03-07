«МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ» улучшили финансовые результаты

ООО «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») по итогам 2018 года увеличило чистую прибыль в 2,5 раза – до 1,3 млрд рублей.

Значительно улучшить финансовые результаты удалось благодаря увеличению объема предоставляемых услуг для ЧМК и других клиентов (подготовке шихты, огнеупорной футеровке ковшей, обжигу в печах и пр.), производству более маржинальной продукции и снижению себестоимости. В 2018 году компания нарастила производство новых видов огнеупоров для металлургической промышленности. Увеличилось производство специальных добавок для выплавки металла, – их применяют на Челябинском металлургическом комбинате. За счет увеличения переработки шлаков металлургических отвалов выросло производство металлосодержащей продукции, которая также используется для производства стали на ЧМК.

«В течение года мы освоили несколько новых продуктов, например, ряд марок минерального активированного порошка – его применяют при добыче полезных ископаемых. Также начали изготавливать новые виды шамотного замкового кирпича для огнеупорного производства. Выпустили опытные партии минерального порошка, применяемого в асфальтобетонных смесях при дорожном строительстве», – отмечает директор ООО «Мечел-Материалы» Николай Пархомчук.