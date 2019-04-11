Металлопрокат ЧМК используют для строительства автоцентра в Челябинске
Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел металлопрокат для строительства автоцентра «Мерседес-Бенц» в Челябинске. Поставку осуществила металлоторговая компания Группы «Мечел» – «Мечел-Сервис», сообщает пресс-служба компании.
Новый дилерский центр в Челябинске построят на улице Городской, его открытие запланировано в 2020 году. Площадь автоцентра составит 1,4 тыс. квадратных метров.
При строительстве будет использована горячекатаная и сварная балки Челябинского металлургического комбината. Их отличает качество и высокие эксплуатационные свойства. ЧМК – единственное в России предприятие, выпускающее эту продукцию из металла собственного производства.