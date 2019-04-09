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Металлурги ЧЦЗ подвели итоги первого квартала 2019 года

Входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод в первом квартале 2019 года произвел 50 тысяч 851 тонну товарного цинка,  239 тонн кадмия и одну тонну  729 килограммов индия.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе информации ПАО «Челябинский цинковый завод», с  2009 года на предприятии реализуется масштабная программа модернизации производства, только за последние три года в развитие предприятия было инвестировано более трех миллиардов рублей.  В текущем 2019 году ПАО «ЧЦЗ» планирует увеличить производство цинка и его сплавов на 4,7% -  200 тысяч тонн.

По словам генерального директора ПАО «ЦЧЗ»  Павла Избрехта, достичь хороших производственных показателей с начала 2019 года  удалось за счет модернизации производства, внедрения научно-технических достижений и повышения производительности труда. В прошлом  2018 году были пущены сразу три крупных объекта -  отделение выщелачивания гидрометаллургического цеха, переведена второй вельц-печи на прокалку вельц-окиси и узел переработки вторичного цинкосодержащего сырья. Общий объем инвестиций за год превысил 1,3 миллиарда рублей. В 2016 году завод произвел 174,8 тысячи тонн цинка и сплавов на его основе, в 2017 году - 183 тысячи, в 2018 - 191 тысячу тонн. 

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ЧЦЗ
Челябинский цинковый завод