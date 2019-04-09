Металлурги ЧЦЗ подвели итоги первого квартала 2019 года

Входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод в первом квартале 2019 года произвел 50 тысяч 851 тонну товарного цинка, 239 тонн кадмия и одну тонну 729 килограммов индия.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе информации ПАО «Челябинский цинковый завод», с 2009 года на предприятии реализуется масштабная программа модернизации производства, только за последние три года в развитие предприятия было инвестировано более трех миллиардов рублей. В текущем 2019 году ПАО «ЧЦЗ» планирует увеличить производство цинка и его сплавов на 4,7% - 200 тысяч тонн.

По словам генерального директора ПАО «ЦЧЗ» Павла Избрехта, достичь хороших производственных показателей с начала 2019 года удалось за счет модернизации производства, внедрения научно-технических достижений и повышения производительности труда. В прошлом 2018 году были пущены сразу три крупных объекта - отделение выщелачивания гидрометаллургического цеха, переведена второй вельц-печи на прокалку вельц-окиси и узел переработки вторичного цинкосодержащего сырья. Общий объем инвестиций за год превысил 1,3 миллиарда рублей. В 2016 году завод произвел 174,8 тысячи тонн цинка и сплавов на его основе, в 2017 году - 183 тысячи, в 2018 - 191 тысячу тонн.