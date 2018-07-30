Металлурги ЧЦЗ продолжают модернизацию производства

На входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе завершается перевод оборудования вельц-печи № 2 на прокалку вельц-окиси.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе общественных связей ПАО «Челябинский цинковый завод», строительство каркаса здания завершено на 85%, также окончен монтаж оборудования. Завершается подготовка к пусконаладочным работам по временной схеме электроснабжения, ведется монтаж аспирационных фильтров и обвязка газоходов. В ближайшее время будут окончены кровельные работы и благоустройство территории. Процесс прокалки включает четыре этапа. На первом участке грануляции будет проходить сбор и прием сырой окиси. Для этого смонтированы бункеры приема и питатели подачи. На втором будет проходить грануляция в чашевом грануляторе диаметром пять метров мощностью 15 тонн гранул в час. На третьем этапе происходит собственно прокалка. Для того, чтобы вельц-печь превратилась в прокалочную, на ней заменили футеровку и газовую горелку. Затем полученные гранулы охлаждаются, а на четвертом этапе проходит их измельчение. Для этого установлена мельница.

Мощности, заложенные в проект участка грануляции, пока превышают объем получаемой сырой окиси. Поэтому у предприятия будет возможность на двух прокалочных печах без вовлечения вельцевания прокаливать сырье и сторонних предприятий. Для этого построены дополнительные баки, транспортеры и грузовой лифт. Также в комплексе установлены четыре аспирационные системы, которые улавливают выбросы. Никакого вреда окружающей обстановке от модернизированной печи не будет.

По словам начальника вельц-цеха Александра Дегтярева, все работы планируется закончить до 30 сентября. Сейчас на объекте одновременно работают более 100 сотрудников подрядных организаций: ЗАО «Востокметаллургмонтаж-2», ООО «Строительное управление-7», ООО «СОТА», ООО «ЮУИК», производственно-строительной компании «Проминбург», ООО «Росинвест-проект» и ООО «Электроналадка». Работники ЧЦЗ, которым предстоит осваивать новое оборудование, уже проходят практику в должностях шихтовщиков на вельц-печах №5 и 6.