Металлурги России обсудили в Магнитогорске энерогоэффективность отрасли

Руководители и специалисты энергетических служб металлургических предприятий всей страны съехались в Магнитогорск (Челябинская область) на семинар-совещание «Опыт внедрения программ повышения операционной эффективности энергетических служб». Он был организован ПАО «ММК» совместно с корпорацией производителей чёрных металлов (Чермет), возглавляемой Николаем Гугисом.

По словам Николая Гугиса, позитивные изменения в мировой экономике позволили металлургам страны наращивать объёмы производства, увеличивать прибыль и активно вкладывать её в модернизацию производственных мощностей. Коренное обновление коснулось прежде всего производств первого металлургического передела и сырьевой части. Ярким примером тому стала новая аглофабрика в Магнитогорске, пуск первой очереди которой запланирован на февраль будущего года. В первом полугодии благоприятная тенденция сохранилась, позволив российским металлургам увеличить производство ещё на 5%. Однако уже во втором квартале конъюнктура начала меняться, демонстрируя снижение мирового спроса на металлопродукцию. Специалисты предсказывают наметившуюся тенденцию и в будущем году.

Для того, чтобы удержать финансовые показатели на уровне, предприятия пошли по единственно верному пути - снижение себестоимости продукции, в том числе благодаря работам по энергоэффективности. Магнитогорский металлургический комбинат вновь демонстрирует лидерские позиции.

«За вопросы энергоэффективности предприятие взялось ещё пять-шесть лет назад, начав одновременную реализацию проектов сразу в нескольких направлениях, - отметил в приветственном слове к гостям семинара главный энергетик ММК Алексей Хлыстов. - Только в прошлом году мероприятия по энергоэффективности позволили комбинату получить дополнительную прибыль около миллиарда рублей. Достойной оценкой результатов стал грант, полученный ПАО "ММК" на мировом конгрессе чистой энергии в Копенгагене как лучшей в мире компанией в этом направлении».

С целью снижения себестоимости продукции за счёт энергоэффективности предприятия стали переходить на выработку собственной электроэнергии, стоимость которой намного ниже покупной. Но рост тарифов на энергоносители почти нивелировал эту разницу, и металлургия выходит на поиск новых путей снижения энергозатрат. По словам главного специалиста по инновациям научно-технического центра ПАО "ММК" Данилы Целиканова, на комбинате мероприятия по энергоэффективности реализуют прежде всего в рамках стратегической инициативы "ММК - Индустрия 4.0". Три глобальных направления: "Умное предприятие", "Управление жизненным циклом продукции" и "Индустриальный Интернет вещей", на реализацию которых только в будущем году предприятие направит 1,9 миллиарда рублей, в будущем сулит большую прибыль, а главное, системный, качественно иной подход в работе.

«"Индустрия 4.0" - это не просто планы и тренд, это становится обычным и привычным делом на ММК, - говорит Данила Целиканов. - Принципиально новые методики и инструменты, такие, как анализ массивов данных, моделирование, системы учёта, контроля параметров, смарт-датчики взамен сложных, дорогостоящих и тяжелопроектируемых систем дают широкое поле возможностей искать пути для дальнейшего снижения потребления энергии. "Глобальные изменения кроются в деталях", - так говорят мудрецы. Подход простой, но за его введением стоит изменение большого количества бизнес-процессов и обучение сотрудников. Причём заметьте - всё результат собственных разработок, за которые комбинат и получил в Копенгагене звание лучшей в мире системы энергоменеджмента».

По его словам, успех ММК в том, что собралась команда единомышленников, которая заручилась поддержкой своих идей у руководства всех уровней, которое понимает, что "Индустрия 4.0" - это по-настоящему система здравого смысла в энергетике.

«Приятно поразило, что ММК и другие крупные предприятия металлургии активно занимаются цифровизацией процессов и онлайн-диагностикой, чтобы упредить поломки и не допустить простоя агрегатов», - говорит директор по энергообеспечению АО "Выксунский металлургический завод" Объединённой металлургической компании Сергей Чуркин. Он посетовал, что не присутствуют на семинаре машиностроители, которые, как проектировщики и изготовители оборудования, с точки зрения мониторинга и онлайн-диагностики должны быть первыми заинтересованными лицами.

В целом же, по наблюдению участников семинара, практически все инициативы и введённые мероприятия по энергоэффективности на всех предприятиях идут в одном направлении.

«Прежде всего это снижение удельных расходов и повышение КПД производственных агрегатов при одновременном повышении их надёжности, поскольку любой незапланированный простой оборудования даёт повышенную нагрузку на другие агрегаты и ведёт к перерасходу энергоносителей, так что в целом без модернизации производственных мощностей не обойтись», - говорит главный энергетик Волжского трубного завода Алексей Бондарев.

По словам президента Николая Гугиса, российская металлургия за последние десять-пятнадцать лет продемонстрировала мощнейший рывок: в модернизацию оборудования предприятиями вложено в общей сложности три триллиона рублей, в результате чего по всей стране практически выведено из строя мартеновское производство, в то время как в двадцать первый век металлургия входила с 60 % стали, полученной мартеновским способом. Освоены новые технологии и виды продукции, в том числе высокой степени готовности. И в период, когда остальные отрасли российской промышленности находятся в вялом состоянии, отечественная металлургия демонстрирует явный подъём и мировую конкурентоспособность.

Гутис привел в качестве примера Магнитку – построенный в 30-е годы прошлого столетия комбинат в новую эпоху вошёл с износом промышленного оборудования более чем 90% и смог «буквально возродиться из пепла, став современнейшим металлургическим предприятием, способным выпускать любую продукцию». Многое делается и на других предприятиях страны.