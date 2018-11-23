Миндортранс так и не сумел доказать свою правоту в деле о проведении аукциона на ремонт дорог

В деле о проведении аукциона на ремонт дорог в трех районах Челябинской области – Красноармейском, Каслинском и Кунашакском – Арбитражный суд Уральского округа встал на сторону Челябинского УФАС. Жалобу регионального миндортранса окружной суд оставил без удовлетворения.

Министерство обжаловало решение и предписание антимонопольной службы по аукциону на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с начальной ценой контракта 554 миллиона рублей.

Ранее Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Челябинской области также отказали министерству в удовлетворении заявленных требований.

Нарушения законодательства о контрактной системе при проведении вышеназванного аукциона УФАС выявило в мае прошлого года. Предписание антимонопольной службы об отмене результатов закупки и повторном рассмотрении вторых частей поданных заявок миндортранс региона не исполнил.

Как отмечает пресс-секретарь Челябинского УФАС Наталья Мартынюк, данный контракт был заключен с единственной допущенной до аукциона компанией – АО «Южуралмост».

Рассмотрев жалобу от АНО «Комплекс инжиниринговых технологий Курчатовского института», антимонопольная служба установила: министерство отклонило заявку организации неправомерно.

Аукционная комиссия отстранила «КИТ КИ» от дальнейшего участия в связи с недостоверностью представленного в составе заявки свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства. При этом требование о наличии в заявке такого документа в аукционной документации отсутствовало.

Более того, было установлено: свидетельство - достоверно. Саморегулируемая организация, выдавшая документ, подтвердила действительность свидетельства в ответе на запрос антимонопольной службы.

Суд также указал, что аукционная комиссия на момент принятия решения об отклонении заявки АНО «КИТ КИ» не обладала достаточными и достоверными сведениями о недействительности свидетельства и, соответственно, решение комиссии по отклонению заявки этой организации противоречило требованиям законодательства о контрактной системе.

За нарушение Закона о контрактной системе при проведении аукциона Челябинское УФАС России в отношении трех членов аукционной комиссии вынесло постановления о наложении штрафа в размере 30 тысяч рублей на каждого, за неисполнение предписания – по 50 тысяч рублей на каждого.