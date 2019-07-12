Минэкологии предлагает предприятиям, работающим с отходами 5-ого класса опасности, войти в перечень

Минэкологии Челябинской области предлагает предприятиям, осуществляющим сбор и утилизацию отходов 5-ого класса опасности, заполнить заявки на официальном сайте ведомства.

В связи с тем, что обращение с отходами 5 класса опасности (бумага, пластик, стекло, органические отходы, неопасные минеральные отходы и прочие) не подлежит лицензированию, в настоящее время отсутствует систематизированный свод данных об организациях, осуществляющих их сбор и утилизацию. Минэкологии стремится навести в этом деле порядок.

Если предприятие занимается указанной деятельностью, то ему необходимо направить в адрес министерства заявку, форму которой можно найти на официальном сайте минэкологии http://mineco174.ru/Publications/News/Show?id=1613, для включения в Перечень и публикации на официальном сайте министерства для всеобщего доступа.