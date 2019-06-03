Минимущества объявило аукционы на право пользования недрами

Семь участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, выставлены на аукционы в Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минимущества области, Западный участок Полетаевского месторождения предлагается для разведки и добычи магматических и метаморфических пород (кроме используемых для производства огнеупорных, кислотоупорных материалов, каменного литья, минеральной ваты и волокон, минеральной подкормки животных и птиц, декоративно-поделочных камней, в цементной промышленности). Полетаевское месторождение строительного камня выявлено в 2004-2006 годах, а разработка месторождения производилась с 2010 года. Оно расположено в Сосновском муниципальном районе. Ресурсный потенциал участка оценивается в более чем 124 миллиона кубических метров.

Проводить геологоразведочные работы и добывать облицовочный камень предлагается на Октябрьском участке. Он расположен на территории Кизильского муниципального района Челябинской области. Прогнозные ресурсы велики - 102 миллиона кубических метров.

Также для геологического изучения, разведки и добычи песка предлагается Лебяжий участок, расположенный в Брединском муниципальном районе.

Следует отметит, что все районы работ полностью электрифицированы и экономически освоены.

Подробная информация по каждому аукциону размещена на сайте Минимущества Челябинской области в разделе «Управление природных ресурсов», а также официальном сайте торгов.