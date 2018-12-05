Минсельхоз РФ признал «Равис» предприятием высокой социальной ответственности

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» (Челябинская область, Сосновский район) признано предприятием высокой социальной ответственности. Почетную награду «Равису» вручили за достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий.

Мощное южноуральское предприятие, которое более 35-ти лет (с 1981-го года) успешно работает на рынке продуктов питания, завоевало серебряную медаль на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень», организованной министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Коллективу «Рависа» под силу любые задачи, так как работники чувствуют: о них в компании заботятся.

По мнению генерального директора агрохолдинга Андрея Косилова, лучшим примером стабильности, корпоративного духа и высокой социальной ответственности любого предприятия является сохранение рабочих династий и возникновение новых.

«Особый показатель – это семейные трудовые династии, в которых опыт, навыки, мастерство передаются из поколения в поколение. Сегодня в холдинге работают более 30-ти трудовых династий», - подчеркивает Андрей Косилов.

Поддержка ветеранов, оздоровление работников и улучшение условий их жизни, помощь молодым семьям, социальные гарантии, реализация жилищной программы – «Равис» действительно проявляет заботу о своем коллективе, не забывая и людях, что живут вокруг.

Так, компания «Равис» оказывает спонсорскую помощь различным учреждениям социально-культурной сферы и благотворительным организациям, улучшая их материально-техническую базу, выделяя автотранспорт; проводит культурно-массовые мероприятия для подшефных организаций, курирует спорт и делает еще много добрых и полезных дел.

ООО «Равис - птицефабрика Сосновская» является крупным агрохолдингом, одним из лидеров мясного птицеводства Уральского федерального округа, и входит в число крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы России. Это предприятие замкнутого цикла производства, которое включает выращивание племенного яйца, кормопроизводство, производство и переработку мяса бройлера, свинины, говядины и дальнейшую реализацию продукции через магазины фирменной торговли и других торговых сетей.

В агрохолдинг входят такие сельскохозяйственные предприятия, как ООО «Белоносовское», «Береговой», «Заря», «Заозерный», «Карсинский», «Уйский» и «Дубровский». Производственные площадки «Рависа» также многочисленны. Это племрепродукторы второго порядка «Еткульский» (с. Новобатурино) и «Песчаный» (село Песчаное). Основная площадка по выращиванию бройлеров «Равис» находится в поселке Рощино. Также фирменных цыплят-бройлеров выращивают в поселке Бутаки и селе Уйском и на Среднеуральской птицефабрике в Свердловской области (последняя вошла в состав агрохолдинга в 2015-м году).

С внушительными объемами работы коллектив предприятия – сегодня в агрохолдинге «Равис» в общей сложности трудится пять с половиной тысяч человек – успешно справляется. Новые рабочие места на предприятии создаются благодаря совершенствованию производства, увеличению объемов выпускаемой продукции и структурным изменениям на предприятии.

В 2017-м году в подразделения агрохолдинга на период прохождения производственной практики были трудоустроены 112 студентов. В период летних каникул на временные рабочие места приняли более 70-ти школьников и студентов. Дюжину учащихся образовательных учреждений «Равис» направил в отряд по ремонту Рощинской школы.

При непосредственном участии «Рависа» в поселке Рощино восстановили канализационный коллектор протяженностью 7,2 километра. Кроме того, в Рощинском поселении – в поселках Новое Поле, Светлый и деревне Казанцево - было проведено грейдирование грунтовых дорог. Предприятие также приняло участие в укладке нового асфальтового покрытия дороги между Новым Полем и Рощино длиной почти восемь километров.

Благодаря агрохолдингу были произведены отсыпка дороги между деревней Ямантаева и поселком Береговым протяженностью 8,7 километра на сумму около 537 тысяч рублей, отсыпка шестикилометровой дороги от Берегового до села Татарская Карамболка - на общую сумму почти 375 тысяч рублей.

Не проходит стороной «Равис» и мимо духовной жизни. Так, на восстановление православных храмов предприятие выделило свыше четырех миллионов 300 тысяч рублей, внеся вклад в строительство храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в поселке Рощино, кафедрального собора в Челябинске, приняв участие в реконструкции храма конца 19-го века в селе Краснокаменка Уйского района и в восстановлении храма в селе Огнево Каслинского района.

Новый год для «Рависа» традиционно окажется богат на события. По-другому на этом постоянно развивающемся предприятии – никак.