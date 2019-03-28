«Мир без слез»: банк ВТБ увеличил размер пожертвований в регионах в два раза

Первая в этом году акция благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слёз» состоится 28 марта в Детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского в Москве. В этом году проект охватывает детские медицинские учреждения в 22 городах (всего 25 акций). Некоторые принимают участие в программе «Мир без слез» впервые. Сумма пожертвований для региональных больниц увеличена с 1,5 до 3 миллиона рублей; для московских она составит 3,5 миллиона.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, благотворительная программа «Мир без слёз» проводится ежегодно с 2003 года. Цель акции — повышение качества оказания медицинских услуг через поддержку государственных учреждений детского здравоохранения. С момента запуска проекта более 100 детских больниц в 52 регионах России получили финансовую помощь на приобретение высокотехнологичного оборудования, дорогостоящих лекарств и расходных материалов. Участвовать в акции может любое детское медицинское учреждение — для этого необходимо отправить заявку на конкурс.

Традиционно участниками акции становятся маленькие пациенты, для которых запланировано праздничное представление и вручение памятных подарков. В этом году детский праздник пройдет с участием знаменитых персонажей мультфильма «Маша и медведь». В ходе спектакля дети увидят перевоплощения героев, которые расскажут о главных правилах здорового образа жизни — одного из важнейших факторов профилактики заболеваний.

«Мы рады в очередной раз объявить старт благотворительной программы банка ВТБ “Мир без слёз”. В 2019 году банк выделил более 75 млн рублей на оказание благотворительной помощи в рамках проекта, что почти в 2 раза превышает бюджет прошлого года. За 15 лет существования программы объем ее финансирования составил около 400 млн рублей. В этом году акция проходит параллельно с мероприятиями в рамках Национального проекта “Здравоохранение”. Мы верим, что совместные усилия бизнеса и государства выведут на новый уровень работу по созданию в России условий равного доступа к качественным медицинским услугам для детей», — отметил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

Для справки

«Мир без слез» — благотворительная корпоративная программа банка ВТБ, цель которой — поддержка учреждений детского здравоохранения и повышение качества медицинской помощи детям. Программа работает с 2003 года и носит долгосрочный и адресный характер. В 2007 году проект стал федеральным: заявку на участие может подать любая государственная детская больница. В 2018 году программа «Мир без слёз» отметила свой 15-летний юбилей. За это время банк оказал помощь сотням детских больниц в 52 регионах России от Калининграда до Владивостока. В рамках программы банк напрямую финансирует приобретение медицинского оборудования, лекарств или расходных материалов по выбору медицинского учреждения.