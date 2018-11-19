ММК будет софинансировать проекты малого и среднего бизнеса в Магнитогорске

Для поддержки и активизации развития бизнеса в Магнитогорске руководство ПАО «ММК» приняло решение о софинансировании со стороны Магнитогорского металлургического комбината проектов, реализуемых резидентами ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК».

Софинансирование будет предоставляться на конкурсной основе для создания нового или расширения существующего производства. Доля софинансирования составляет до 30% от суммы проекта, но не более 15 млн руб.

«Это еще один стимул для предприятий, решивших организовать промышленное производство в Индустриальном парке ММК, – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Резиденты Индустриального парка уже пользуются инструментами региональной поддержки: обнулена ставка налога на имущество, ставка налога на прибыль снижена на 3,5 процента. Действует льготная арендная ставка: всего 66 рублей за квадратный метр в месяц, что вдвое ниже средней арендной ставки в Магнитогорске».

На территории Индустриального парка имеются производственные, складские помещения с грузоподъёмным оборудованием и энергообеспечением: электроэнергией, промышленной водой, пожарно-питьевой водой, природным газом. На площадке есть развитая железнодорожная сеть, имеющая прямой выход как на внутренний железнодорожный парк ММК, так на Южно-Уральскую железную дорогу.

Развивается система сервисной поддержки действующих резидентов: в текущем году появилась возможность страхования, обучения и переподготовки персонала, осуществляется банковское обслуживание по индивидуальным предложениям, сообщает уУправление информации и общественных связей ПАО «ММК».

Детальная информация об Индустриальном парке ММК.