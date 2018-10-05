ММК будет выбирать подрядчиков на электронной площадке B2B-Center

Магнитогорский металлургический комбинат перевел закупки услуг по ремонту оборудования на электронную торговую площадку B2B-Center. Это позволит обеспечить открытость конкурсных процедур, автоматизировать сбор предложений от потенциальных подрядчиков и расширить клиентскую базу.

«Мы успешно протестировали возможности и функциональность B2B-Center – провели более 100 закупок. У ремонта каждого вида оборудования свои особенности, поэтому нам важно выбрать лучших подрядчиков на рынке, – рассказал начальник управления категорийных закупок ПАО «ММК» Павел Васев. – Независимая площадка привлекает потенциальных исполнителей, создает для них равные конкурентные условия и помогает подготовить все документы. На следующем этапе планируем настроить интеграцию нашей информационной системы и B2B-Center, чтобы исключить дублирование процессов и обеспечить удобство работы для наших специалистов».

В настоящее время Магнитогорский металлургический комбинат выбирает на электронной площадке подрядчиков для капитального ремонта котлов энергетических систем, генераторов, паропроводов, приводов прокатных станов, а также модернизации систем охлаждения, монтажа металлоконструкций и оборудования.

«Многие годы ММК использовал наш сервис как поставщик и участвовал в закупках других заказчиков. Сейчас мы подписали долгосрочный договор в сфере проведения электронных закупок для нужд самого предприятия. От этого выиграют все. Наши клиенты-поставщики получат доступ к закупкам одного из крупнейших металлургических комбинатов страны, а ММК автоматизирует приглашение участников и сможет выбирать лучшие предложения на рынке», – отметил Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center.

Подписание договора состоялось на встрече экспертов Общественного совета Премии «Лидер конкурентных закупок», учредителем которой является B2B-Center.