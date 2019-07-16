ММК готовится к запуску уникального экологического проекта

Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК Челябинская область) Виктор Рашников посетил агломерационную фабрику № 5 в преддверии Дня металлурга и вероятно приезда высокого гостя на предприятие.

Он осмотрел производственные цеха, оценил готовность объекта и главный поста управления, где размещены рабочие места операторов и огромный экран, на котором есть возможность в режиме реального времени отслеживать все производственные процессы. Виктор Рашников остался доволен результатами работы.

Аглофабрику № 5 начали строить в мае 2017 года в чистом поле. На сегодня объект практически готов к пуску. К подразделению ведёт асфальтированная дорога, железнодорожные пути. В стадии завершения благоустройство территории, много внимания уделяют озеленению промплощадки, на котором будет чистое производство.

Это уникальный экологический проект. Аглофабрика оснащена 19 природоохранными объектами - в частности, электрофильтрами (для очистки аглогазов от пыли), сероулавливающими скрубберами, системами аспирации и рециркуляции аглогазов, установкой обезвоживания гипса, системой сбора и отвода ливневых стоков.

С пуском аглофабрики № 5 будет выведена из строя морально и физически устаревшая аглофабрика №4, что существенно сократит негативное воздействие на окружающую среду. Выбросы пыли снизятся на 490 тонн в год, диоксидов серы - на 3280 тонн в год. Сократятся сбросы взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения на 600 тонн в год. Улучшатся условия труда работников агломерационного и доменного производств.

Новая аглофабрика позволит обеспечить доменный цех ММК высококачественным агломератом, произведённым с использованием самых современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий, и снизить себестоимость чугуна.

В апреле состоялся рабочий запуск агломерационной машины № 1, которая выдала первый агломерат для доменного цеха.

Накануне Дня металлурга, который отмечается в третье воскресенье июля, запланирован торжественный ввод в эксплуатацию аглофабрики № 5. Предполагается, что на пуск приедет президент Владимир Путин.

Все проекты, которые компания реализует в последнее время, ориентированы на достижение прежде всего экологических целей, неоднократно отмечал председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. Он уверен, что природоохранные мероприятия, запланированные к реализации на ММК, в том числе в агломерационном производстве, позволят сделать Магнитку по-настоящему чистым городом.