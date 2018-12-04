ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК активно заполняет производственные площадки

На калибровочной площадке ОАО «ММК-МЕТИЗ», производственные мощности которой переводятся на метизную площадку, организован второй в Челябинской области и единственный в Магнитогорске индустриальный парк. Такое решение было принято руководством ПАО «ММК» при поддержке губернатора региона Бориса Дубровского.

Малому и среднему бизнесу, занимающемуся промышленным производством, градообразующее предприятие предоставило действующую инфраструктуру и лояльные арендные ставки. Помещения, водоснабжение, электроэнергия, канализация, железнодорожные пути с выходом на ЮУЖД, грузоподъемное оборудование, автомагистрали, охраняемый периметр - это далеко не все из того, чем теперь могут пользоваться резиденты индустриального парка.

Первоначальные результаты деятельности ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» (после его аккредитации в Минпромторге РФ прошел всего год) оценили на выездном совещании члены правления ПАО «ММК». В программу посещения действующих производств вошли три резидента: ООО «Стальмонтаж», ООО «ГК «М-Стил» и ООО «Теплоприбор Экспресс Анализ», входящее в группу ОАО «Челябинский завод «Теплоприбор».

«Текущее развитие индустриального парка - лишь первый шаг в его становлении, - подчеркнул генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. - Предстоящий путь длинный и непростой. Но то, что мы сегодня увидели, вселяет оптимизм. Уже есть действующие резиденты, дела у них идут неплохо, производственный процесс налажен, сформирован портфель заказов, стабилен спрос на продукцию. Их успех становится заразительным, а потому будут и последующие шаги развития индустриального парка».

Павел Шиляев также отметил: освобождение калибровочной площадки от производственных мощностей - стратегическая цель комбината. Все производство будет сконцентрировано в рамках периметра ОАО «ММК-МЕТИЗ». Освободившиеся площади разумнее использовать по их назначению - привлечь арендаторов-производственников.

Руководство ПАО «ММК» приняло уникальное решение: финансово помочь инвесторам войти с готовым проектом в индустриальный парк. Механизм этого вхождения будет «шлифоваться», но главное - комбинат готов выступать соинвестором перспективных производств, пишет газета «Магнитогорский металл».