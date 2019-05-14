ММК на международной выставке «Металлоконструкции 2019»

В Москве начинает работу 4-я специализированная выставка «Металлоконструкции 2019». Среди участников мероприятия – Магнитогорский металлургический комбинат и Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

На стенде ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» посетители смогут ознакомиться с широким спектром продукции и технологическими возможностями, представляющими интерес для производителей металлоконструкций. Этот сегмент имеет для Магнитки большое значение. В 2018 году только напрямую строительным компаниям, производителям стройматериалов и металлоконструкций ПАО «ММК» отгрузило свыше 630 тыс. тонн металлопродукции. Еще 2,5 млн тонн металлопроката было поставлено на спотовый рынок – металлоторговым компаниям и сервисным металлоцентрам, в числе покупателей которых и производители металлоконструкций.

4-я специализированная выставка «Металлоконструкции 2019» проходит с 14 по 17 мая в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». В ней принимают участие более 120 предприятий-производителей металлопроката, металлоконструкций и изделий для стройиндустрии. Свои возможности для производителей металлоконструкций представят металлургические компании и поставщики проката черных металлов, труб и металлоизделий. Представители металлургических компаний примут активное участие в мероприятиях деловой программы форума, в рамках которой запланировано проведение более 20 конференций, семинаров, круглых столов и мастер-классов, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».