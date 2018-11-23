ММК получил «золото» на «Металл-Экспо»

Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом 24-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо`2018». Компания удостоилась золотой медали за разработку и внедрение информационной системы производственной логистики, позволяющей значительно повысить производительность на предприятии.

Награждение состоялось по итогам форума, прошедшего в Москве 13-16 ноября. В числе победителей конкурса – ведущие металлургические компании и научно-исследовательские коллективы России, разработавшие и успешно внедрившие новые технологии, а также освоившие производство новых видов металлопродукции.

Информационная система производственной логистики металлургического предприятия полного цикла – совместный проект ПАО «ММК» и ООО «ИТЦ «Аусферр». Автоматизированная система оперативно-календарного планирования (АС ОКПП) является важным элементом реализации на комбинате логистической концепции «Точно в срок», предполагающей полностью согласованную работу предприятия по изготовлению продукции, что позволяет производить и доставлять клиентам любой товар в заранее обозначенные сроки, а также экономить за счет снижения переменных затрат и складского обслуживания. Разработка системы оперативно-календарного планирования позволяет увеличить производительность агрегатов и сократить «окно поставки» – периода, в течение которого должен быть исполнен заказ.

Главной целью проекта было существенное развитие клиентского сервиса. Внедрение АС ОКПП позволяет ММК оказывать совершенно новые для предприятия такого масштаба услуги:

• Расчет даты отгрузки в момент приема заказов с точностью, устраивающей обе стороны процесса

• Формирование графика производства и отгрузки заказа как для клиента, так и для производственного персонала

• Создание портала клиента с предоставлением для него всей интересующей его информации, в том числе возможности отслеживать продвижение своего заказа по переделам комбината в режиме онлайн.

В этом году ММК получил на «Металл-Экспо» сразу несколько наград. В частности, комбинат удостоился диплома за высокопрофессиональную организацию продвижения продукции и услуг. Помимо этого, ПАО «ММК» и входящее в Группу ММК ОАО «ММК-МЕТИЗ», представленные на выставке отдельными стендами, были отмечены Кубками за лучшие экспозиции. Нынешний форум объединил 560 компаний из 32-х стран мира, из них 313 – российские компании. По традиции стенд ММК стал одним из самых крупных и представительных, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».