ММК признан лучшим уральским экспортером в сфере высокотехнологичной продукции

Магнитогорский металлургический комбинат назван лучшим экспортером года в сфере высоких технологий среди предприятий Уральского федерального округа. Награждение победителей премии «Экспортер года» состоялось в рамках Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019), проходящего в эти дни в Екатеринбурге.

ММК стал победителем окружного этапа конкурса в категории «Крупный бизнес» и вышел в финал, где поборется за звание лучшего экспортера страны. Инициатором всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» стало правительство России, а непосредственным организатором выступает Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ).

Продукция Магнитки отправляется почти в 50 стран мира: основные экспортные рынки – страны Средиземноморского бассейна и Юго-Восточной Азии. В 2018 году поставки комбината в страны дальнего зарубежья составили около 2,4 млн тонн. Еще 1,3 млн тонн было отгружено в страны СНГ, рынок которого традиционно является для Магнитки одним из приоритетных наряду с внутренним российским. В недавнем рейтинге крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири «Уральский экспорт: топ-100» Группа ММК заняла третье место.

Удерживать позиции на экспортных рынках ПАО «ММК» помогает высокое качество выпускаемой продукции, самая широкая в странах СНГ сортаментная линейка продукции, последовательная работа по совершенствованию системы сбыта и повышение оперативности поставок. Кроме того, в номенклатуре выпускаемой комбинатом продукции присутствуют исключительно экспортные товары, адаптированные под требования и условия конкретной страны. Успешной работе ММК на мировых рынках способствует и освоение широкой линейки инновационных продуктов с повышенными потребительскими характеристиками, таких как высокопрочные износостойкие и конструкционные стали под брендом MAGSTRONG.

Итоги премии «Экспортер года» будут подведены 14 ноября 2019 года в Москве в рамках международного экспортного форума «Сделано в России», сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».