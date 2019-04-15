ММК расширяет спектр металлопродукции с высокой добавленной стоимостью

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» отгрузило первую партию проката с новыми потребительскими свойствами. Повышенные качественные характеристики горячекатаного листового проката получены благодаря применению уникальной технологии очистки поверхности листа от окалины.

Появление новой металлопродукции с уникальными качественными свойствами стало возможным благодаря реализации компанией «Кама-Трейд Татарстан» (резидент ТОСЭР в Набережных Челнах) проекта по строительству сервисного металлообрабатывающего центра (СМЦ) Brandsteel производительностью 240 тысяч тонн в год. Этот проект был реализован при активной поддержке и содействии ПАО «ММК». Магнитка выступает и основным партнером открывшегося СМЦ, который будет оказывать для ММК услуги по дальнейшей обработке магнитогорского металла. Комбинат заинтересован в повышении потребительских свойств горячекатаного проката и в максимальном удовлетворении растущих год от года требований потребителей к качеству поверхности (окраске, внешнему виду) готовых изделий. Теперь у ММК появилась возможность поставки существующим и потенциальным клиентам (в первую очередь, предприятиям автопрома) нового типа металлопроката с высокой добавленной стоимостью, не имеющего аналогов на российском рынке.

Для изготовления новой продукции используется революционная технология обработки толстого листового металла EPS – Eco Pickled Surface (эко-травление поверхностей). Эта технология не имеет аналогов в России и Европе. Альтернативой технологии EPS является операция соляно- или сернокислотного травления, традиционно применяемая на металлургических предприятиях. В отличие от кислотного травления, EPS – это механический процесс, в котором используется краеугольная стальная дробь и вода с ингибитором коррозии, циркулирующие в системе для повторного использования.

EPS-процесс является экологически безвредным, поскольку не требует применения опасных химикатов, как при обычном травлении. При этом обеспечивается более высокое качество поверхности при удалении окалины, отсутствие поверхностного наклепа с гарантией сохранности от коррозии после очистки до шести месяцев без промасливания (при соблюдении условий хранения). Это означает, что для удаления масла перед покраской не потребуются растворители. Фактически EPS создает новую поверхность, с удалением вторичной окалины. На этой новой поверхности отсутствуют такие нежелательные явления, как раковины, полосы ржавчины или кремния и протравки, часто встречающиеся на травленых и покрытых маслом материалах, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».