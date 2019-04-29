ММК развивает сотрудничество с потребителями Сибирского региона

Поставки рулонного проката ММК трубным компаниям Сибирского федерального округа с начала года удвоились. На регион приходится около 10% продаж соответствующей продукции комбината. В планах компании дальнейшее расширение присутствия на внутреннем рынке.

Об этом рассказал заместитель генерального директора ПАО «ММК» по продажам Сергей Ушаков, выступая на бизнес-конференции потребителей металлопродукции Магнитки в Сибирском федеральном округе. Мероприятие прошло в Новосибирске на базе металлургической компании «Феррум».

«ММК входит в топ-30 мировых сталелитейных компаний и занимает первое место среди предприятий черной металлургии России по объемам производства готового проката (без учёта полуфабрикатов), – рассказал Сергей Ушаков. – Компания лидирует в выпуске плоских видов проката, а также оцинкованного и окрашенного проката». Он добавил, что стратегическим приоритетом для ММК был и остается российский рынок, доля которого по итогам трех месяцев 2019 года выросла до 77%. В планах компании на 2019 год дальнейшее наращивание присутствия на отечественном рынке.

Основными рыночными сегментами присутствия ММК являются трубная отрасль, а также металлоторговля и металлопереработка. На их долю приходится более половины всех российских продаж комбината. ММК – один из ключевых поставщиков металлопроката для российских производителей сварных труб всех диаметров. Поставки рулонного проката трубным заводам демонстрируют устойчивый рост. При этом на Урал приходится более половины поставок рулонного проката для производителей труб, еще 30% – на Поволжье. На Сибирь приходится около 10%, при этом с начала года доля Сибирского региона в поставках ММК удвоилась.

Другим важным направлением отгрузок продукции ММК является строительная отрасль, поставки которой осуществляются через металлоторговые компании и сервисные металлоцентры (СМЦ). Половину объема поставок в адрес металлотрейдеров и СМЦ составляет горячекатаный прокат и прокат с покрытиями (в среднем по 25% каждой группы видов проката). Около 30% составляет сортовой прокат. Сибирский регион стабильно занимает третье место в структуре поставок ММК для этого сегмента после Урала и Центрального региона.

Компания непрерывно работает над повышением эффективности продаж, рассказал Сергей Ушаков. Идет освоение новых рынков и товарных сегментов, улучшается качество продукции и клиентских сервисов, активно внедряются в процесс продаж современные информационные технологии. Примером успешного освоения новых рыночных ниш стал вывод на рынок высокопрочных и износостойких сталей под общим брендом MAGSTRONG, а также развитие продаж премиальных видов проката с полимерным покрытием, выпускаемых в ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» под брендами SteelArt и «Муар».

С 1 апреля 2019 года на ММК функционирует автоматизированная система оперативно-календарного планирования производства (АС ОКПП). Она позволяет быстрее и надежнее оформлять заказы, находить «попутчиков» для укрупнения малотоннажных заказов, уже в момент оформления видеть дату будущей отгрузки и следить за исполнением заказа по переделам.

Для максимального удобства клиентов создан Офис технической поддержки, который работает по принципу «одного окна»: с использованием единого центра по претензионной работе и технической поддержке. В работе офиса широко используются самые современные информационные ресурсы. В частности, с помощью специального мобильного приложения можно отправлять вопросы по качеству в компанию прямо со смартфона.

По словам Сергея Ушакова, будущее на высококонкурентном рынке металлопродукции за клиентоориентированными компаниями, которые вкладывают средства не в расширение мощностей, а в рост общей эффективности и повышение компетенций в выпуске нишевых продуктов. Именно поэтому стратегией ММК на ближайшие годы являются инвестиции в обновление и модернизацию оборудования с целью повышения эффективности и экологичности производства, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».