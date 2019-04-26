ММК развивает сотрудничество с Загорским трубным заводом

В Магнитогорске состоялось первое заседание координационного совета ПАО «ММК» и АО «Загорский трубный завод», в ходе которого стороны подвели итоги работы за прошлый год и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

В 2018 году Магнитогорский металлургический комбинат поставил ЗТЗ 181,5 тыс. тонн листового проката со стана 5000. Еще около 1,7 тыс. тонн загорские трубники получили со станов горячей прокатки 2000 и 2500. За три месяца текущего года в адрес Загорского трубного завода со стана 5000 отгружено почти 82 тыс. тонн продукции.

В работе совета со стороны Магнитки приняли участие заместитель генерального директора по продажам Сергей Ушаков, начальник департамента продаж по России Алексей Кузьмин, начальник департамента по маркетингу и обеспечению эффективности сбытовой деятельности Евгений Сарана, а также начальник научно-технического центра Андрей Картунов. Со стороны Загорского трубного завода были президент АО «ЗТЗ» Галялхак Сафин, генеральный директор Денис Сафин, управляющий директор Андрей Лясковский, директор по стратегии и развитию Андрей Адамчук и коммерческий директор Дмитрий Симанков.

Участники встречи обсудили внедрение новых технологий на стане 5000 ММК и освоение новых видов марок сталей на данном агрегате – коррозионностойких, легированных, сейсмостойких; расширение сортамента поставляемого листового проката за счет продукции со стана 2500; оптимизацию электронного документооборота. Обсуждались вопросы качества металлопродукции и мероприятия по его повышению, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».