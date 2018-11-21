ММК стал лауреатом национального конкурса в области импортозамещения

Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2018» в номинации «Металлургия». Высокой оценки жюри удостоился уникальный полимерный прокат SteelArt, производимый на Лысьвенском металлургическом заводе (входит в Группу ММК), сообщает пресс-служба компании.

SteelArt – полимерный прокат с декоративным покрытием, точно передающим внешний вид и фактуру природных материалов. Этот прокатный продукт не имеет аналогов на российском рынке. Использующаяся при производстве SteelArt технология Print позволяет наносить на прокат офсетным способом декоративные рисунки, имитирующие различные натуральные материалы или воспроизводящие дизайнерские решения. Современное высокотехнологичное оборудование обеспечивает максимальное качество печати и создает многоцветное и объемное изображение с синхронизированным эффектом 3D.

ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод», производящий этот прокат, вошел в Группу ММК в декабре прошлого года и с тех пор существенно нарастил загрузку агрегатов. По итогам девяти месяцев 2018 года реализация товарной продукции ЛМЗ выросла на 121% к аналогичному периоду прошлого года: в частности, рост продаж проката SteelArt составил 324% (за девять месяцев реализовано 11 тыс. тонн).

Церемония награждения лауреатов конкурса «Приоритет-2018» состоялась 19 ноября в Москве. Ее гостями стали представители Министерства промышленности и торговли России, комитетов Госдумы, Торгово-промышленной палаты и Фонда развития промышленности. Всего на премию в 30 номинациях претендовали 160 российских компаний.

ММК становится лауреатом премии третий год подряд: в 2017 году компания удостоилась награды за развитие мощностей по производству высококачественного оцинкованного проката, а годом ранее – за разработку и внедрение в промышленное производство высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG.

Ежегодный конкурс в области импортозамещения «Приоритет» учрежден с целью выявления и поощрения лучших российских технологий, решений, товаров и услуг. На сегодняшний день «Приоритет» – первая и единственная в России авторитетная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения.