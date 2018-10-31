ММК стал одним из победителей всероссийского конкурса

Магнитогорский металлургический комбинат стал одним из победителей всероссийского конкурса «Лидер конкурентных закупок». Компания награждена за лучший проект по модернизации бизнес-процессов в закупках.

В конкурсе приняли участие 188 компаний, представляющих все отрасли российской экономики. Победителей выбирал общественный совет из 70 независимых экспертов. Магнитка в этом году представила на конкурс проект «Трансформация системы снабжения с привлечением внешних консультантов. Итоги года». Это самый масштабный за последние годы модернизационный проект компании в области закупочной деятельности, реализуемый совместно с консалтинговой компанией A.T. Kearney.

Проект стартовал в апреле 2017 года и в настоящее время находится на заключительной стадии внедрения. Результатом его осуществления уже стали глобальные изменения в бизнес-процессах и организационной структуре системы снабжения ММК: во главу угла поставлен категорийный подход к процессу выбора поставщика, для реализации которого созданы категорийные команды. Эксперты общественного совета премии впервые в этом году посетили производственную площадку ММК и на месте ознакомились с представленными новшествами.

Премия «Лидер конкурентных закупок» – первый профессиональный конкурс в сфере торгово-закупочной деятельности. Он проводится с 2012 года и объединяет закупщиков, представителей органов власти, СМИ и общественных организаций. Цель премии – привлечение внимания к наиболее значимым проектам в области закупок, которые повышают эффективность работы компаний и вносят существенный вклад в развитие всего рынка.

ММК является постоянным участником и лауреатом премии «Лидер конкурентных закупок». В 2014 году компания победила в номинации «Экономическая эффективность закупочных операций». В 2015 году специальную награду «За развитие и оптимизацию закупочной деятельности» получил заместитель генерального директора ММК по коммерции Сергей Ушаков. В следующем, 2016-м, году предприятие стало одним из победителей в номинации «Лидер инноваций торгово-закупочной деятельности». В прошлом году Магнитка одержала победу в номинации «Экономическая эффективность закупочных операций», сообщает пресс-пресс-служба компании.