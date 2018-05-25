ММК удостоен одной из самых престижных международных наград энергоменеджмента

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) удостоился престижной международной награды за «Выдающиеся достижения в сфере энергетического менеджмента 2018» от Межминистерской конференции по чистой энергии. Церемония награждения состоялась в Копенгагене (Дания) 24 мая.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ММК, этот авторитетный мировой форум создан с целью продвижения инициатив и программ в сфере экологически чистой энергии. Независимое жюри, состоящее из международных экспертов, выбрало лишь три организации по всему миру, которые были удостоены данной высокой награды за усилия в области энергетического менеджмента. Контроль над процессом отбора кандидатов осуществляет Рабочая группа CEM по энергетическому менеджменту, в которую входят представители Австралии, Аргентины, Германии, Дании, Европейской комиссии, Индии, Индонезии, Канады, Китая, Мексики, ОАЭ, Саудовской Аравии, США, Финляндии, Чили, Швеции ЮАР, Южной Кореи и Японии.

Для участия в конкурсе ММК представил подробное описание своего опыта применения стандарта ISO 50001 и достигнутых с его помощью результатов. Эта презентация доступна на веб-сайте CEM и может стать источником вдохновения и руководством к действию для других организаций, заинтересованных в существенной и устойчивой экономии энергоресурсов и затрат.

«Магнитогорский металлургический комбинат традиционно уделяет особое внимание повышению энергоэффективности, - отметил Павел Шиляев, генеральный директор MMK. - В 2016 году компания утвердила Энергетическую политику, реализуемую в настоящее время в соответствии со стратегической целью по сокращению себестоимости продукции за счет снижения затрат на энергоресурсы.

Мероприятия, осуществляемые в рамках данной корпоративной политики, призваны обеспечить повышение эффективности управления, рост мотивации и вовлеченности персонала, а также внедрение передовых технологий. Получение ведущей международной награды в сфере энергетического менеджмента является честью для ММК и свидетельствует о приверженности компании лучшим мировым практикам в этой области, включая международный стандарт ISO 50001».