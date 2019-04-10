ММК укрепляет позиции на вьетнамском рынке

Сегодня, 10 апреля, в столице Вьетнама Ханое открывается международная промышленная выставка Vietnam Expo 2019, участие в которой принимает Магнитогорский металлургический комбинат. По итогам прошлого года компания удвоила поставки на вьетнамский рынок.

На стенде ПАО «ММК» посетители смогут ознакомиться с технологическими возможностями и характеристиками продукции одной из крупнейших металлургических компаний России. Основной акцент экспозиции ММК сделан на продукции для строительной отрасли: горячекатаном и холоднокатаном рулонном прокате, сортовом прокате, металлопродукции с покрытиями. Также Магнитка представит металлопродукцию для машиностроительного сектора – в частности, широкий спектр высокопрочных сталей.

Для Магнитогорского металлургического комбината вьетнамский рынок является одним из ключевых в дальнем зарубежье. Вьетнам – одна из самых динамично развивающихся экономик Юго-Восточной Азии. В 2018 году поставки металлопродукции ММК в Социалистическую Республику Вьетнам удвоились по сравнению с предыдущим годом и составили 540 тыс. тонн, что стало вторым после Турции показателем экспортных поставок.

29-я международная многоотраслевая выставка Vietnam Expo 2019 проходит в Ханое с 10 по 13 апреля при официальной поддержке министерства промышленности и торговли Вьетнама. Экспозиция охватывает большой диапазон передовых технологий, продуктов и услуг в сфере промышленного оборудования и электроники, пищевых напитков и упаковки, текстиля и потребительских товаров. В прошлом году участниками выставки стали более 450 компаний из 16 провинций и городов Вьетнама, а также из 23 стран, включая Россию, Корею, Китай, Японию, Сингапур и другие, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».